TÜVTÜRK’te Polis Memuru Öldüren Şüpheliler İfadesini Verdi

tuvturk-te-polis-memuru-olduren-supheliler-ifadesini-verdi

Ankara’da görev yapan polis memuru Melih Okan Keskin’in bir araç muayene istasyonundaki kavga sonucu yaşamını yitirdiği olaya dair gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri gün yüzüne çıktı. Kavganın ardından 2 şüphelinin tutuklanırken, birinin adli kontrolle serbest kaldığı bildirildi.

ÖNCE TARTIŞMA, SONRA KAVGA

Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi’nde çalışan 44 yaşındaki polis memuru Melih Okan Keskin, pazartesi günü otomobilini rutin muayene için Yenimahalle’deki bir istasyona götürdü. Burada, Keskin ile istasyon çalışanları arasında başlayan tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüşerek, Keskin’in darbedilmesine yol açtı.

3 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

Gazi Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Keskin’in beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Üç gün süren mücadelenin ardından Keskin’in hayatını kaybettiği bildirildi. Olay sonrası, muayene istasyonu çalışanları Y.K., M.Y. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan S.A. ve M.Y. tutuklanırken, Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A., olaya ilişkin olarak, “Tartışma başladıktan sonra aracı dışarı çıkartırken 2-3 kez kornaya bastım. Araçtan inen şahıs, ‘Beni mi ezeceksin?’ diyerek bana hakaret etti. O nedenle, şahsın bana saldıracağını düşünerek yumruk attım” şeklinde ifade verdi.

KALABALIKTIK

Diğer şüpheli M.Y. ifadesinde, “Ben 8 yıldır araç muayene istasyonunda çalışıyorum. Keskin’i tanımıyorum ve ilk defa gördüm. Arkadaşlarım küfreden şahsın üzerine yürüdü. Ben de o sırada arkadaşlarımın sağından, şahsın solundan ortalama bir hızla yaklaşıp ittim. Olayın heyecanıyla kimlerin ne yaptığını hatırlayamıyorum. Melih Okan Keskin’i daha önce hiç tanımadım ve onun ölümüyle ilgili bir bilgim yok” dedi.

OLAYA KARIŞANLAR KOVULDU

Öte yandan, olaya karıştıkları tespit edilen şahısların iş akdinin feshedildiği ve olayla ilgili iç soruşturmaların sürdüğü açıklandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

29 İlde FETÖ’ye Yönelik Operasyon Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye karşı yapılan operasyonlar sonucunda 29 ilde 63 şüphelinin yakalandığını ve bu kişilerden 41'inin tutuklandığını açıkladı.
Gündem

Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e Suç Duyurusu

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, hakaret iddiasıyla Özgür Özel'e karşı suç duyurusunda bulundu.
Gündem

Hasbi Dede’ye Adli Kontrol Uygulandı

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, savcılığın çağrısı üzerine ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gündem

Ömer Danış’ın Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

Tanınmış sanatçı Ömer Danış, diyabet komplikasyonları sebebiyle yoğun bakıma yerleştirildi ve sağlık durumu hala tehlikeli.
Gündem

Avrupa’da Çocuklar İçin Sosyal Medya Düzenlemeleri

Avrupa Birliği, çocukların dijital dünyada güvenliğini artırmak için sosyal medyada yaş sınırı ve ebeveyn izni gerektiren düzenlemeleri hızlıca hayata geçiriyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.