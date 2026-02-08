TÜVTÜRK’te Polis Memuru Öldüren Şüpheliler İfadesini Verdi

Ankara’da görev yapan polis memuru Melih Okan Keskin’in bir araç muayene istasyonundaki kavga sonucu yaşamını yitirdiği olaya dair gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri gün yüzüne çıktı. Kavganın ardından 2 şüphelinin tutuklanırken, birinin adli kontrolle serbest kaldığı bildirildi.

ÖNCE TARTIŞMA, SONRA KAVGA

Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi’nde çalışan 44 yaşındaki polis memuru Melih Okan Keskin, pazartesi günü otomobilini rutin muayene için Yenimahalle’deki bir istasyona götürdü. Burada, Keskin ile istasyon çalışanları arasında başlayan tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüşerek, Keskin’in darbedilmesine yol açtı.

3 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

Gazi Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Keskin’in beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Üç gün süren mücadelenin ardından Keskin’in hayatını kaybettiği bildirildi. Olay sonrası, muayene istasyonu çalışanları Y.K., M.Y. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan S.A. ve M.Y. tutuklanırken, Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A., olaya ilişkin olarak, “Tartışma başladıktan sonra aracı dışarı çıkartırken 2-3 kez kornaya bastım. Araçtan inen şahıs, ‘Beni mi ezeceksin?’ diyerek bana hakaret etti. O nedenle, şahsın bana saldıracağını düşünerek yumruk attım” şeklinde ifade verdi.

KALABALIKTIK

Diğer şüpheli M.Y. ifadesinde, “Ben 8 yıldır araç muayene istasyonunda çalışıyorum. Keskin’i tanımıyorum ve ilk defa gördüm. Arkadaşlarım küfreden şahsın üzerine yürüdü. Ben de o sırada arkadaşlarımın sağından, şahsın solundan ortalama bir hızla yaklaşıp ittim. Olayın heyecanıyla kimlerin ne yaptığını hatırlayamıyorum. Melih Okan Keskin’i daha önce hiç tanımadım ve onun ölümüyle ilgili bir bilgim yok” dedi.

OLAYA KARIŞANLAR KOVULDU

Öte yandan, olaya karıştıkları tespit edilen şahısların iş akdinin feshedildiği ve olayla ilgili iç soruşturmaların sürdüğü açıklandı.