Tuz Gölü Fay Hakkında Yeni Bilgiler

ODAK MEKANİZMA ÇÖZÜMÜ BELİRLENİYOR

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Konya Kulu’daki depremin odak mekanizma çözümünün, kuzeybatı-güneydoğu (KB-GD) doğrultusundaki bir fayın kırılması ile meydana geldiğini aktarıyor. Bu durum, birçok tanınmış bilim insanının Tuz Gölü fay tipinin doğrultu atımlı fay olduğu yönündeki iddiasını çürütüyor.

FAZLALI FAY ZONUNUN ÖNEMİ

Sözbilir, depremin sismik kaynağının, dış merkez lokasyonları ve odak mekanizma çözümüne göre Tuz Gölü fay zonunun en kuzeybatı segmenti olduğunu belirtiyor. Tuz Gölü fay zonunun Orta Anadolu’nun en önemli sismik kaynaklarından biri olduğunu vurgulayan Sözbilir, bu fayın Konya-Kulu’dan başlayıp Aksaray üzerinden Niğde-Kemerhisar’a kadar uzandığını ifade ediyor. Toplam uzunluğunun yaklaşık 200 kilometre olduğunu aktarıyor.

TARİHSEL DEPREM GEÇMİŞİ

Prof. Dr. Sözbilir, 5,2 büyüklüğündeki depremi değerlendirirken, “Depremin odak mekanizma çözümü, KB-GD uzanımlı eğim atımlı bir fayın kırıldığını göstermektedir.” şeklinde belirtiyor. Tuz Gölü fay zonunun, tarihsel süreçte büyüklüğü 7’ye ulaşan yıkıcı depremlere kaynaklık ettiğini kaydediyor. Ayrıca, aktif volkan olarak bilinen Hasan Dağı’nın, Tuz Gölü fay zonunun güneybatı segmentleri üzerinde bulunduğu ve bu nedenle sistemin sürekli izlenmesinin faydalı olacağını söylüyor.