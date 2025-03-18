Tuzla’da Kimyasal Sızıntı: İşçiler Etkilendi

BETON YAPIMINDAKİ SIZINTI

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde, Kazlıçeşme Caddesi üzerinde yer alan bir fabrikada beton yapımında kullanılan akrilik asidin sızması sonucu, fabrika çalışanlarının bir kısmı hafif bir şekilde etkilendi.

ÇALIŞANLARIN TAHLİYESİ

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Fabrika personeli tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Kimyasal sızıntıdan etkilenen işçiler, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından muayene edildi. AFAD ekipleri, sızıntının meydana geldiği fabrikada gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Ayrıca, polis olay yerinde güvenlik tedbirlerini aldı. Sızıntının kaynağına ilişkin soruşturmalar başlatıldı.