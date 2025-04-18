Uber, Trendyol Go’yu Satın Almayı Planlıyor

uber’in trendyol go ile görüştüğü bilgisi

ABD merkezli ulaşım ve teslimat devi Uber Technologies Inc., Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol’un yemek ve market teslimat servisi Trendyol Go’yu satın almak için müzakerelere başladı. Bloomberg’in 18 Nisan 2025’te aktardığına göre, taraflar arasında henüz nihai bir anlaşmaya varılmadı ve bu görüşmelerin sonuçsuz kalma ihtimali bulunuyor.

trendyol go’nun önemi ve alibaba faktörü

Trendyol Go, Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından Trendyol Group’un bir parçası olarak hizmet veriyor. Perakende, lojistik ve finans teknolojisi alanında faaliyet gösteren Trendyol Group, Çinli e-ticaret devi Alibaba Group Holding Ltd.’nin çoğunluk hissesine sahip. Trendyol Go, özellikle pandeminin ardından artış gösteren hızlı teslimat talebi ile yemek ve market teslimatında önemli bir oyuncu haline geldi. Geniş kurye ağı ve rekabetçi fiyatlarının yanı sıra, Yemeksepeti ve Getir gibi rakiplerle olan rekabeti ile dikkat çekiyor.

uber’in teslimat sektörü için hedefleri

San Francisco merkezli Uber, dünya genelinde yemek teslimat işini büyütmek için aktif bir satın alma stratejisi izliyor. Şirket, 2020 yılında Postmates’i 2.65 milyar dolara, 2021 yılında ise alkol teslimat platformu Drizly’yi 1.1 milyar dolara satın almış durumda. Ancak, geçtiğimiz ay Delivery Hero’nun Tayvan’daki Foodpanda birimini satın alma çabası, rekabet otoriteleri tarafından onaylanmadığı için başarısızlıkla sonuçlandı. Uber, bu durumdan dolayı 250 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. Trendyol Go ile yapılan görüşmeler, Uber’in teslimat sektöründeki büyüme hedeflerini sürdürme çabasının bir parçası olarak görülüyor.

uber’in türkiye’deki geçmişi

Uber, Türkiye pazarında dalgalı bir seyir izliyor. 2019 yılında İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, Uber’in araç paylaşım hizmetlerine “haksız rekabet” gerekçesiyle yasak getirmiş, bu durum şirketin faaliyetlerini büyük ölçüde durdurmuştu. 2021’de Uber, sarı taksilere entegre bir modelle Türkiye pazarına geri dönmüştü. Trendyol Go’nun potansiyel satın alınması, Uber’in Türkiye’deki varlığını güçlendirerek, yerel rakiplerle rekabetini artırma stratejisinin önemli bir aşaması olabilir.

görüşmeler ve piyasa tepkileri

Bloomberg’in kaynaklarına göre, Uber ile Trendyol Group arasındaki müzakerelerin detayları henüz netleşmedi ve anlaşmanın kesinleşip kesinleşmeyeceği belirsiz. Ne Uber ne de Trendyol Group, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Türkiye’deki finansal çevreler, bu gelişmenin teslimat sektöründe rekabeti artırabileceği ve Trendyol’un küresel değerini yükseltebileceği üzerinde duruyor. Ancak, Alibaba’nın Trendyol Group’taki çoğunluk hissesinin satın alma sürecinde etkili bir faktör olacağı öngörülüyor.

sektördeki etkiler ve geleceğe dair beklentiler

Trendyol Go’nun Uber tarafından satın alınması, Türkiye’nin hızla büyüyen yemek ve market teslimat pazarında önemli değişimlere yol açabilir. Trendyol’un Süper Lig’in isim sponsoru olması, markanın Türkiye’deki güçlü imajına katkı sağlarken, Uber’in küresel deneyimi ve teknolojik altyapısı, platformun uluslararası çapta büyümesini destekleyebilir. Bununla birlikte, rekabet otoritelerinin onayı ve Alibaba’nın stratejik kararları, bu müzakerelerin sonucunu belirleyici şekilde şekillendirebilir.