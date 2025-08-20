Ubs, Altın Fiyat Tahminini Yükseltti

UBS’İN ALTIN FİYATLARI BEKLENTİSİ YÜKSELİYOR

UBS, sürdürülen ABD makroekonomik riskleri ve yatırımcılardaki artan talep sebebiyle altın fiyatı tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Banka, 2026 yılı sonu için ons altın hedefini 3 bin 600 dolara yükseltirken, Haziran ve Eylül 2026 dönemleri için beklentisini 3 bin 700 dolar olarak revize etti. UBS, özellikle altın destekli borsa yatırım fonları (ETF) ve merkez bankalarından gelen alımların fiyatları destekleyeceğini vurguladı. Ayrıca, dünya genelinde dolarizasyon karşıtı eğilimlerin de altın talebini artırdığına dikkat çekildi.

ABD EKONOMİSİNDE SÜREN RİSKLER

Banka yaptığı değerlendirmede, ABD’deki yüksek enflasyon, trendin altında büyüme ve Fed’in olası gevşeme adımlarının doların değer kaybına yol açabileceğini, bunun da altın fiyatlarını güçlendirebileceğini ifade etti. Notta, “ABD makro riskleri, Fed’in bağımsızlığına dair oluşan soru işaretleri, mali sürdürülebilirlik kaygıları ve jeopolitik gelişmeler merkez bankalarının daha fazla alım yapmasına yol açabilir. Bu faktörler altın fiyatlarını destekleyecektir” denildi.

KÜRESEL ALTIN TALEBİ ZİRVEYE YAKLAŞIYOR

UBS, 2025 yılı için ETF kaynaklı altın talebi tahminini 450 metrik tondan 600 metrik tona çıkardı. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, 2025’in ilk yarısında 2010’dan bu yana en güçlü girişler gözlemlendi. Merkez bankalarının alımlarının geçen yılki rekorun biraz altında kalmasının beklendiğini belirten UBS, 2025’te küresel altın talebinin yüzde 3 artışla 4.760 metrik tona ulaşacağını öngördü. Bu seviye, 2011’den bu yana kaydedilen en yüksek talep olacak.