Ubs, Altın Fiyatını Yükseltti, Düşecek

UBS ALTIN FİYATI TALEPLERİNİ YUKARI REVİZE EDİYOR

UBS, ABD’deki devam eden makroekonomik riskler ve yatırımcıların artan talepleri doğrultusunda altın fiyatı tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Banka, 2026 yılı sonu için ons altın hedefini 3 bin 600 dolara çıkarırken, Haziran ve Eylül 2026 dönemleri için beklentisini 3 bin 700 dolar olarak ayarladı. UBS, özellikle altın destekli borsa yatırım fonları (ETF) ile merkez bankalarından gelen alımların fiyatları yukarı yönlü destekleyeceğini belirtti. Bunun yanı sıra, küresel ölçekteki dolarizasyon karşıtı eğilimlerin de altın talebini artıran önemli bir etken olduğu ifade edildi.

ABD EKONOMİSİNDE RİSKLER DEVAM EDİYOR

Banka değerlendirmesinde, ABD’de yüksek seyreden enflasyonun, trend altı büyümenin ve Fed’in olası gevşeme adımlarının doların değer kaybına neden olabileceği, bunun da altını güçlendireceği vurgulandı. Notta, “ABD makro riskleri, Fed’in bağımsızlığına dair soru işaretleri, mali sürdürülebilirlik kaygıları ve jeopolitik gelişmeler merkez bankalarının daha fazla alım yapmasına yol açabilir. Bu faktörler altın fiyatlarını destekleyecektir” ifadesi yer aldı.

KÜRESEL TALEP 2011’DEN BU YANA ZİRVEYE YAKLAŞIYOR

UBS, 2025 yılı için ETF kaynaklı altın talebi beklentisini 450 metrik tondan 600 metrik tona çıkardı. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, 2025’in ilk yarısında 2010’dan bu yana en güçlü girişler görüldü. Merkez bankalarının alımlarının geçen yılki rekorun biraz altında kalması beklenirken, UBS 2025’te küresel altın talebinin yüzde 3 artışla 4.760 metrik tona ulaşacağını öngördü. Bu seviye, 2011’den bu yana en yüksek talep olarak kaydedilecek.