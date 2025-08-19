Ubs, Altın Fiyatlarını Yukarı Revize Etti

UBS’İN ALTIN FİYATI TAHMİNLERİNDE YÜKSELİŞ

UBS, ABD’deki devam eden makroekonomik riskler ve yatırımcıların artan talebine bağlı olarak altın fiyatı tahminlerini yukarı doğru revize etti. Banka, 2026 yılı sonu için ons altın hedefini 3 bin 600 dolara yükseltirken, Haziran ve Eylül 2026 dönemleri için beklentisini 3 bin 700 dolar olarak güncelledi. UBS, özellikle altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) ve merkez bankalarından gelen alımların fiyatları yukarı yönlü destekleyeceğini vurguladı. Ayrıca, dünya genelinde dolarizasyon karşıtı eğilimlerin de altın talebini artıran önemli bir faktör olduğunu belirtti.

ABD EKONOMİSİNDE MEVCUT RİSKLER

Bankanın değerlendirmesine göre, ABD’de devam eden yüksek enflasyon, sera altı büyüme oranları ve Fed’in olası gevşeme adımlarının doların değer kaybına yol açabileceği, bu durumun da altını güçlendirebileceği ifade edildi. Notta, “ABD makro riskleri, Fed’in bağımsızlığına dair soru işaretleri, mali sürdürülebilirlik kaygıları ve jeopolitik gelişmeler merkez bankalarının daha fazla alım yapmasına yol açabilir. Bu faktörler altın fiyatlarını destekleyecektir” dedi.

KÜRESEL ALTIN TALEBİ ZİRVEYE YAKIN

UBS, 2025 yılı için ETF kaynaklı altın talebi beklentisini 450 metrik tondan 600 metrik tona yükseltti. Dünya Altın Konseyi verilerine dayanarak, 2025’in ilk yarısında 2010’dan bu yana en güçlü girişlerin görüldüğü belirtildi. Merkez bankalarının alımlarının geçen yılki rekorun biraz altında kalması bekleniyor, ancak UBS 2025 yılında küresel altın talebinin yüzde 3 artışla 4.760 metrik tona ulaşacağını öngördü. Bu seviye, 2011’den bu yana en yüksek talep seviyesini temsil ediyor.