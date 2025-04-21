Ubs: Tl Cazibesi Düşüşte!

TL YATIRIM CAZİBESİNDEKİ DÜŞÜŞ

İsviçre merkezli UBS, yayımladığı piyasa raporunda Türk Lirası’nın artık geçmişteki kadar cazip bir yatırım aracı olamayacağını vurguladı. Banka, daha önce beklediği carry trade fırsatlarının zayıfladığına dikkat çekti.

UBS analistleri, TL’ye olan yatırım cazibesinin dört ana sebep nedeniyle azaldığını belirtti. Bunlar arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın döviz piyasasına müdahaleleri nedeniyle rezervlerin zayıflaması, yerleşiklerin TL’ye olan güveninin azalması ve dolarizasyona yönelmesi, enflasyonla mücadeledeki gecikmelerin ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemesi ve siyasi belirsizliklerin Türk varlıkları üzerinde risk primini artırması yer alıyor. Bankanın değerlendirmesine göre, kısa vadeli desteklerin yetersiz kalması durumunda carry trade avantajı daha da azalacak ve TL üzerindeki baskılar devam edecek.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE KÂRLILIK BASKISI

HSBC, Türkiye perakende sektörü üzerine yayımladığı raporda, tüketici harcamalarındaki zayıflamanın marketlerin kârlılığını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Bankanın analizine göre, gıda perakendecileri tüketici duyarlılığının yüksek olmasından dolayı daha dayanıklı bir görünüm sergiliyor. Yıl genelinde EBITDA marjlarında 100 baz puanlık bir düşüş bekleniyor. Promosyon kaynaklı fiyat rekabetinin, özellikle düşük fiyat odaklı zincirleri zorladığı belirtiliyor.

Migros’un e-ticaret ve yurt dışı operasyonlarıyla avantaj sağladığı öne çıkıyor. HSBC, BIM ve Migros hisseleri için “Al” tavsiyesini korurken, bazı şirketlerde yukarıdaki yönlü revizyonlar dikkat çekiyor. Özellikle Şok ve Mavi hisselerinde %70’e varan getiri potansiyeli dikkat çekiyor.