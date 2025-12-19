Üç Aylar 21 Aralık’ta Yeniden Başlayacak

MÜSLÜMANLARIN ÜÇ AYLAR TÖRENİ BAŞLIYOR

Müslümanlara dini duygularını derinleştirme ve ibadet yoğunluğu ile günlük hayatlarını gözden geçirme fırsatı sunan üç aylar, bu yıl ihya edilecek. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği bu dönem içerisinde, oruç tutma, Kur’an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin artırılması öneriliyor.

ÜÇ AYLAR PAZAR GÜNÜ BAŞLIYOR

Bu yıl 1 Ocak’ta başlayan üç aylara, hicri takvim hesaplamalarına göre 21 Aralık Pazar günü tekrar girileceği belirtiliyor. Üç ayların aynı yıl içinde iki kez yaşanması, 32-33 yılda bir meydana gelirken, bu dönem Müslümanlar için büyük bir anlam taşıyor. Dini duyguların yoğunlaştığı, ibadetlerin arttığı bu dönemde Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi önemli geceler de yer alıyor.

RAMAZAN 19 ŞUBAT’TA BAŞLAYACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü tarafından sağlanan bilgilere göre, üç ayların başlangıcı Recep ayında kutlanacak. Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı yaşanacak. Hazreti Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 15 Ocak’ta, “ramazanın müjdecisi” olarak anılan Berat Kandili ise 2 Şubat’ta kutlanacak. Takvimde “on bir ayın sultanı” olarak nitelendirilen Ramazan ayı ise 19 Şubat’ta başlayacak. Kur’an-ı Kerim’de “Bin aydan daha hayırlı” olduğu ifade edilen Kadir Gecesi ise Ramazan’ın 27. gecesi olan 16 Mart’ta idrak edilecek ve Müslümanlar 20 Mart’ta Ramazan Bayramı’nı kutlayacak.