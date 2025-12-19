Üç Aylar 21 Aralık’ta Yeniden Başlıyor

uc-aylar-21-aralik-ta-yeniden-basliyor

MÜSLÜMANLAR ÜÇ AYLARA GİRİYOR

Müslümanlara dini duygularının yoğunlaştığı ve ibadetlerini sorgulayıp tazeleme imkanı sunduğu üç aylar, bu yıl yeniden ihya ediliyor. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel günlerin yer aldığı bu dönemde, oruç, Kur’an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin artarak yapılması öneriliyor.

ÜÇ AYLAR PAZAR GÜNÜ BAŞLIYOR

Bu yıl 1 Ocak’ta başlamış olan üç aylara, hicri takvim hesaplamalarına göre 21 Aralık Pazar günü bir kez daha girilecek. Üç ayların başlangıcının aynı yıl içinde iki kez yaşanması, 32-33 yılda bir meydana geliyor. Müslümanlar için dini yoğunluk ve ibadet fırsatları sunan bu dönemde özel geceler olarak Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi öne çıkıyor.

RAMAZAN 19 ŞUBAT’TA BAŞLAYACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü’nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, üç ayların başlangıcı Recep ayında kutlanacak. Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı gerçekleşecek. Hazreti Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili 15 Ocak’ta, “Ramazanın müjdecisi” olarak adlandırılan Berat Kandili ise 2 Şubat’ta idrak edilecek. Müslümanlar, “on bir ayın sultanı” olarak bilinen Ramazan ayına 19 Şubat’ta merhaba diyecek. Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” şeklinde tanımlanan Kadir Gecesi ise Ramazan’ın 27. gecesi olan 16 Mart’ta kutlanacak ve Müslümanlar, 20 Mart’ta Ramazan Bayramı’nı karşılayacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kırıkkale’de Otomobil ile Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ve minibüs çarpıştı. Olayda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Beykoz’da Dron Destekli Trafik Denetimi Uygulandı

Beykoz'da drone ile yapılan trafik denetiminde, kurallara uymayan 43 araç için toplamda 93 bin 183 lira ceza kesildi.
Gündem

Alkollü Sürücü Refüje Çıktı: Yaralı Minibüs Kazası

Gazipaşa'da bir minibüs, kontrolden çıkarak refüjdeki bir ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
Gündem

Bolu’da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı

Bolu'da bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada can kaybı olmadı, yalnızca maddi hasar oluştu.
Gündem

14 Yaşındaki Kız Çocuğu Balkondan Düştü

Aksaray'da bir 14 yaşındaki kız, 3. kattaki balkondan düşerek 2. kattaki bir dairenin balkonuna çakıldı ve ağır yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.