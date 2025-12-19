Üç Aylar 21 Aralık’ta Yeniden Başlıyor

MÜSLÜMANLAR ÜÇ AYLARA GİRİYOR

Müslümanlara dini duygularının yoğunlaştığı ve ibadetlerini sorgulayıp tazeleme imkanı sunduğu üç aylar, bu yıl yeniden ihya ediliyor. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel günlerin yer aldığı bu dönemde, oruç, Kur’an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin artarak yapılması öneriliyor.

ÜÇ AYLAR PAZAR GÜNÜ BAŞLIYOR

Bu yıl 1 Ocak’ta başlamış olan üç aylara, hicri takvim hesaplamalarına göre 21 Aralık Pazar günü bir kez daha girilecek. Üç ayların başlangıcının aynı yıl içinde iki kez yaşanması, 32-33 yılda bir meydana geliyor. Müslümanlar için dini yoğunluk ve ibadet fırsatları sunan bu dönemde özel geceler olarak Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi öne çıkıyor.

RAMAZAN 19 ŞUBAT’TA BAŞLAYACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü’nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, üç ayların başlangıcı Recep ayında kutlanacak. Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı gerçekleşecek. Hazreti Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili 15 Ocak’ta, “Ramazanın müjdecisi” olarak adlandırılan Berat Kandili ise 2 Şubat’ta idrak edilecek. Müslümanlar, “on bir ayın sultanı” olarak bilinen Ramazan ayına 19 Şubat’ta merhaba diyecek. Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” şeklinde tanımlanan Kadir Gecesi ise Ramazan’ın 27. gecesi olan 16 Mart’ta kutlanacak ve Müslümanlar, 20 Mart’ta Ramazan Bayramı’nı karşılayacak.