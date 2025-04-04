Üç Büyüklerin UEFA Gelirleri Açıklandı

GALATASARAY UEFA ORGANİZASYONLARINDAN EN ÇOK KAZANAN TÜRK TAKIMI OLDU

Avrupa futbolunun en üst yönetim organı UEFA, 49. genel kurul toplantısını Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleştirdi. Kongre sonrasında açıklanan finansal veriler, Türk kulüplerinin Avrupa kupalarından elde ettiği gelirleri gözler önüne serdi.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN 31 MİLYON EURO KAZANDI

2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, Bayern Münih ve Kopenhag’ın ardından grubu 3. sırada tamamlamasına rağmen 31 milyon 85 bin euro gelir elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, daha sonra katıldığı UEFA Avrupa Ligi’nden de 1 milyon 276 bin euro kazanç sağladı. Toplamda 32 milyon 361 bin euro gelirle Galatasaray, UEFA organizasyonlarından en fazla kazanç sağlayan Türk takımı unvanını korudu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’IN KONFERANS LİGİ GELİRLERİ

UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final oynama başarısı gösteren Fenerbahçe, bu organizasyondan 9 milyon 34 bin euro gelir elde etti. UEFA Konferans Ligi grup aşamasını 3. sırada tamamlayan Beşiktaş ise 5 milyon 187 bin euro kazanç sağladı.

TÜRK FUTBOLUNDA AVRUPA GELİRLERİNİN ÖNEMİ

Avrupa kupalarından elde edilen bu gelirler, Türk kulüplerinin finansal yapılarını güçlendirmede kritik rol oynuyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde alınan yüksek gelirler, kulüplerin transfer bütçelerini ve altyapı yatırımlarını destekliyor. UEFA’nın açıkladığı bu veriler, Türk futbolunun Avrupa’daki konumunu ve ekonomik gücünü bir kez daha ortaya koydu.