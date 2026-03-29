Üç İl Beş Belediye Seçilecek

YKS’NIN YENİ KARARLARI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mahalle statüsü elde eden yerlerde yapılacak mahallî idareler seçimlerine dair kararını Resmi Gazete’de yayımladı.

SEÇİMİN YAPILACAĞI İLLER

Bu karar doğrultusunda Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’de toplam 5 merkezde 7 Haziran 2026 Pazar günü sandık kurulacak. Belirlenen bu bölgelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyelikleri seçimle belirlenecek.

Seçimlerin yapılacağı yerler Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Gümüşhane merkezde Tekke ve Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa olarak belirlendi. Bu yerlerin belde statüsü kazanmasının ardından yerel yönetim organlarının belirlenmesi amacıyla seçim takvimi başlatıldı.

PARTİLERİN SEÇİME KATILIMI

YSK’nın kararında, seçime katılmaya uygun partilerin belirlenmesi gerektiğinin altı çizildi. Bu kapsamda seçmen kütüklerinin verilmesi mümkün olan 41 siyasi parti olduğu belirtildi. Bu partiler arasında AKP, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, TİP, Yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi gibi birçok parti yer alıyor.