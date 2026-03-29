Üç İl Beş Belediye Seçilecek

YKS’NIN YENİ KARARLARI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mahalle statüsü elde eden yerlerde yapılacak mahallî idareler seçimlerine dair kararını Resmi Gazete’de yayımladı.

SEÇİMİN YAPILACAĞI İLLER

Bu karar doğrultusunda Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’de toplam 5 merkezde 7 Haziran 2026 Pazar günü sandık kurulacak. Belirlenen bu bölgelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyelikleri seçimle belirlenecek.

Seçimlerin yapılacağı yerler Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Gümüşhane merkezde Tekke ve Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa olarak belirlendi. Bu yerlerin belde statüsü kazanmasının ardından yerel yönetim organlarının belirlenmesi amacıyla seçim takvimi başlatıldı.

PARTİLERİN SEÇİME KATILIMI

YSK’nın kararında, seçime katılmaya uygun partilerin belirlenmesi gerektiğinin altı çizildi. Bu kapsamda seçmen kütüklerinin verilmesi mümkün olan 41 siyasi parti olduğu belirtildi. Bu partiler arasında AKP, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, TİP, Yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi gibi birçok parti yer alıyor.

Gündem

Fenerbahçe Opet Final Serisine Galibiyetle Başladı

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 85-70 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Gündem

Beşiktaş’ta Sadio Mane İçin Gelişmeler Hız Kazandı

Beşiktaş, Sadio Mane transferi için önemli bir adım atarak eski oyuncusu Demba Ba'yı sürece dahil etti ve teknik direktör Sergen Yalçın, Mane ile de iletişim kurdu.
Gündem

Hava Koşulları Nedeniyle Uçuş İptalleri Sürüyor

Pegasus Hava Yolları, İstanbul'daki kötü hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 76 seferi iptal etti. AJet ise 51 seferin iptal olduğunu bildirdi. Uçaklar yönlendirildi.
Gündem

Kenan Yıldız Dünyanın En Değerli 23 Yaş Altı Futbolcusu

Serie A'da Juventus'la başarılar elde eden Kenan Yıldız, dünya çapında 23 yaş altı en değerli futbolcu unvanını kazandı. Başarıları dikkat çekiyor.
Gündem

Fransız Komünist Partisi’nden Sezen Aksu Vurgusu

Fransız Komünist Partisi, yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi ve 400'den fazla belediyeyi yönetmeye devam ettiklerini duyurdu. Parti, sosyal medyada Sezen Aksu’nun bir şarkısını paylaştı.