Üç Katlı Binada Yangın: 13 Kişi Kurtarıldı

YANGIN OLAYI VE MÜDAHALE

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki Yeni Mahalle Şevket Ödül Caddesi’nde yer alan üç katlı bir binanın giriş katında, henüz tam olarak belirlenemeyen bir neden dolayısıyla yangın meydana geldi. Daireden yükselen yoğun dumanı gören bina sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım talep etti. İhbarın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

KURTULUŞ OPERASYONU

İtfaiye ekipleri, yangın anında mahsur kalan 13 kişiyi merdiven yardımıyla tahliye ederek güvenli bir alana ulaştırdı. Hızlı ve etkili müdahale sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonrası dairede maddi hasar oluştu, ayrıca çıkan yangının sebebinin belirlenmesi için detaylı bir araştırma süreci başlatıldı.