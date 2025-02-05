Üç Kız, İyi Evlat Oldular

DEMETE KOL KANAT GERİYOR

Bruce Willis, şu sıralar demans hastalığıyla mücadele ediyor. Ancak bu zor süreçte eski eşi Demi Moore, ona destek oluyor. Willis, başka biriyle evli olmasına rağmen Demi Moore, onun hastalığı boyunca yanında bulunarak yalnız hissettirmiyor. Aile dinamikleri, zorlu günlerde bile artan bir bağlılık gösteriyor.

GÜLÜMSEYEN FOTOĞRAFLAR ARKASINDA BÜYÜK BİR ACI VAR

Her ne kadar aile, yapılan fotoğraflarda gülümseyerek poz verse de son yıllarda bir acıyla sınanıyorlar. Bruce Willis ve Demi Moore, çocuklarıyla birlikte birbirlerine daha da kenetlenerek büyük bir aile haline geliyorlar. Eşlerinin geçmişteki ortak yaşamlarından kaynaklanan bu derin bağ, elbette birlikte hayat verdikleri üç kızlarıyla daha da güçleniyor.