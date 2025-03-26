Uçağa Bomba Tehdidiyle 10 Ay Hapis

OLAYIN BAŞLANGICI

15 Haziran 2023 tarihinde Kayseri Erkilet Havalimanı’nda Türk Hava Yolları’nın Kayseri-İstanbul seferini yapan uçak, saat 03.45’te yolcu kabulüne başladı. Yolculardan biri olan Gediz Solgançok, uçağa bindiği esnada kabin amirine, “Beni upgrade yapmadınız. Uçağınızı bombalayacağız” şeklinde bir ifade kullandı. Bu sözler, uçağın diğer yolcularında terör eylemi paniğine neden oldu ve aralarında arbede yaşandı. Bazı yolcular uçaktan inmek talebinde bulundu, bu yüzden pilot durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Gediz Solgançok gözaltına alınırken, uçak toplamda 54 dakika gecikmeli bir şekilde havalandı. Solgançok, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Solgançok hakkında “Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

DAVA SÜRECI

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen davanın ikinci duruşmasında sanık Gediz Solgançok duruşmaya katılmazken, avukatı salonda yer aldı. Solgançok, ilk duruşmada, “Tamamen mizah amaçlı yaptım. Sadece hostes hanıma söyledim. Güldük ve yerime oturdum. 15 dakika sonra da beni polisle birlikte ifadeye gönderdiler. Uçaktan inene kadar herhangi bir kavga ya da ses yükselmesi ile beraber tartışma falan olmadı” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu tür bir açıklamanın suç olduğunu bildiğini bilse kesinlikle böyle bir şey söylemeyeceğini de dile getirdi. Pişman olduğunu ve bu durumu kasıtlı yapmadığını belirtti. “Defalarca özür diledim. Şaka ve mizah amaçlı yaptım. Beraatimi istiyorum” şeklinde konuştu.

Gediz Solgançok, Türk Ceza Kanunu’nun 270/1 maddesi uyarınca “Suç üstlenme” suçundan bir yıl hapis cezasına mahkum edildi. Daha sonra, tutuksuz sanığın yargılama sürecindeki tutumu ve verilen cezanın gelecekteki etkileri göz önünde bulundurularak iyi hal indirimi uygulandı. Sonuç olarak, Solgançok 10 ay hapis cezası aldı ancak verilen hükmün açıklanması ileri bir tarihe bırakıldı.