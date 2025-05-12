Uçak İstanbul’a Tek Motorla İniş Yaptı

UÇAĞIN MOTOR ARIZASI

Katar’ın başkenti Doha’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na sefer yapan uçak, Bursa üzerinde seyir halindeyken bir motoru arıza yaptığı için durdu. Hava trafik kontrolörü ile irtibata geçen pilot, acil durum deklere etti. Uçak, Bursa üzerinde bir süre tur attıktan sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalmaya geçti.

AÇIKLAMALAR VE DESTEK EKİPLERİ

Uçak, sorunsuz bir iniş yaptı. Bu süreçte Havalimanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri’ne ait Kurtarma ve Yangınla Mücadele ile sağlık ekipleri, pistte hazır bekledi. Motor arızası nedeniyle tek motorla iniş yapan uçak pistte kalırken, ekipler yaklaşık 8 dakikada uçağı park pozisyonuna çekti.