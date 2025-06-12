Uçak Kazası, 242 Kişi Hayatını Kaybetti!

HAVALİMANINDA UÇAK KAZASI GERÇEKLEŞTİ

Hindistan’ın Ahmedabad kentindeki havalimanında bir uçak kazası meydana geldi. İngiltere’nin başkenti Londra’ya sefer gerçekleştiren Air India uçağında 10’u mürettebat olmak üzere toplam 242 kişinin bulunduğu açıklandı. Polis, uçağın yerleşim alanına düştüğünü duyurdu. Uçağın düştüğü bölgede, doktorlar için hizmet veren bir konaklama merkezi olduğu da kaydedildi. Air India, uçakta 169 Hindistan, 53 İngiliz, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşı bulunduğunu bildirdi. Kurtarma ekipleri, en az 30 cansız bedenin tespit edildiğini ifade etti. Ayrıca, uçağın içinde daha fazla cansız bedenin bulunduğu bilgisi verildi.

KAZANIN SEBEBİ NEYDİ?

Televizyon kanallarında yer alan haberlere göre kaza, uçağın havalanma esnasında meydana geldi. Görüntülerde, uçağın enkazının yandığı ve havaalanı yakınlarında yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü. Ayrıca, sedyelerle taşınan ve ambulanslarla götürülen insanların görüntüleri de paylaşıldı.

AIR INDIA’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Air India havayolu şirketi, kazayla ilgili bir açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, “Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları tespit ediyoruz ve daha fazla güncellemeyi en kısa zamanda paylaşacağız” denildi.

SİNYAL KESİLDİ

Flightradar, uçağın modelinin Boeing 787-8 Dreamliner olduğunu açıkladı. Uçaktan son sinyalin kalkıştan yalnızca saniyeler önce alındığı belirtildi. Flightradar, “Air India uçağının sinyali yerel saatle 10.08’de, 625 feet yükseklikteyken kesildi” dedi.

HAVACILIK BAKANI UYARILARDA BULUNDU

Hindistan Havacılık Bakanı, kazayla ilgili bir açıklama yaptı ve “En yüksek alarm durumundayız, kurtarma ekipleri sevk edildi” dedi. Bakan, kazadan dolayı “şok içinde olduğunu” ve “yıkıldığını” ifade etti.

LONDRA HAVALİMANI AÇIKLAMADA BULUNDU

Londra Gatwick Havalimanı, olayla ilgili bir açıklamada bulundu. Açıklamada, “Bugün Ahmedabad Havalimanı’ndan ayrılırken düşen AI171 sefer sayılı uçağın yerel saatle Londra Gatwick’e iniş yapacağını doğrulayabiliriz” denildi.

İNGİLTERE HÜKÜMETİNDEN İLK TEPKİ

Kazayla ilgili açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, “Hindistan, Ahmedabad’daki yıkıcı uçak kazasıyla ilgili haberler nedeniyle derinden üzgünüz” dedi. Bakan Lammy, “İngiltere, acil şekilde gerçekleri ortaya koymak ve destek sağlamak için Hindistan’daki yerel yetkililerle çalışıyor” açıklamasında bulundu. Başbakan Keir Starmer ise kazayı “yıkıcı” olarak tanımladı ve “Gelişmelerle ilgili güncellemeleri alıyorum, düşüncelerim yolcular ve aileleriyle” dedi.

KRAL CHARLES’A BİLGİ VERİLDİ

Buckingham Sarayı Sözcüsü, Kral Charles’ın kazayla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı.