Uçak Kazasında 66 Kişinin Kimliği Belirlendi

KALINTILARA ULAŞILDI

ABD’de bir yolcu uçağı ile askeri bir helikopterin havada çarpışması sonucu yaşamını yitiren 67 kişinin kalıntılarına ulaşıldı. Yetkililer, Potomac Nehri’nde gerçekleştirilen yoğun çalışmaların ardından, bu trajik olayda hayatını kaybeden tüm kişilerin kalıntılarının bulunduğunu açıkladı.

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Adli tıp kurumu, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer, “Bir kişi hariç 66 kişinin kimliğinin teşhis edildiğini” belirterek, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.