Uçak Kazasında Hayatını Kaybeden Al-Haddad ile İlgili Soruşturma Başlatıldı

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da bulunduğu 5 kişiyi taşıyan jet, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalktıktan kısa bir süre sonra irtibatı kaybetti. Al-Haddad, bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun resmi davetlisi olarak Ankara’da çeşitli temaslarda bulunmakta idi.

LİBYA’DAN GELEN AÇIKLAMA

Uçağın enkazının bulunmasının ardından Libya’dan yapılan açıklamada, al-Haddad’ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

BAKAN TUNÇ’UN DUYURUSU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu. “Ankara Esenboğa Havalimanından havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir.” açıklamasında bulundu.