Uçaklarda Yeni Dönem Başladı! Kural Dışı Yolcuya Ceza

ÖNEMLİ GÜVENLİK ADIMI

Türk Hava Yolları (THY), uçuş güvenliğini artırmak ve yolcu disiplinini sağlamak adına önemli bir adım attı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) yayımladığı yeni “Yolcu Anonsları Genelgesi” doğrultusunda, iniş esnasında güvenlik kemeri ikaz ışığı yanmadan ayağa kalkan yolcular, sadece uyarılmakla kalmayacak, aynı zamanda idari para cezasıyla da karşılaşabilecek.

KURALDIŞI YOLCULARA YAPTIRIM

Yeni düzenleme ile, uçak park pozisyonuna tam olarak ulaşmadan ayağa kalkan, üst bagaj bölmelerini açan ya da anonslara rağmen yerinde kalmayı reddeden yolcular “Kural Dışı Yolcu” kategorisine girecek. Bu gruba dahil olan yolcular, ilgili yasal çerçeve kapsamında para cezasına çarptırılma riski ile karşı karşıya kalabilecek. Bu kararın temel amacı, özellikle iniş sırasında olası kazaların önüne geçmek ve yolcu güvenliğini en yüksek seviyeye taşımak.

KABİN EKİPLERİNE YENİ GÖREVLER

Düzenleme ile birlikte kabin ekiplerinin görev tanımında değişiklikler yapıldı. Artık inişten sonra klasik veda anonsuna ek olarak, yolcuların kemer ikaz ışığı yanmadan yerlerinden kalkmamaları gerektiği konusunda özel bir uyarı yapmaları zorunlu hale geldi.

GENELGE RESMEN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgede şu açıklamalar bulunuyor: “Yolcu taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış ticari hava taşıma işletmelerince gerçekleştirilen uçuşlar esnasında yolculara yönelik yapılan anonslarda; uçakta sigara ve tütün mamulleri kullanan yolcular ile uçak park pozisyonuna gelmeden ve kemer ikaz ışıkları sönmeden ayağa kalkarak intizamı bozan yolcuları uyarmak, bu tür yolcuları disipline etmek ve yolcuların farkındalığını artırmak amacıyla revizyon yapılarak standart güncel anonsların ivedilikle uygulanması temin edilmiştir. UOD – 2025/01 No.lu “Yolcu Anonsları Genelgesi”, Genel Müdürlük Makamı tarafından 02.05.2025 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.”