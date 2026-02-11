Uçakta Sigara İçen Yolcuya Ağır Cezalar Verildi

YOLCU KARA LİSTEYE ALINDI

AJet uçağında gizlice sigara içtiği anları sosyal medya üzerinden paylaşan bir yolcu, havayolu şirketi tarafından kara listeye alındı ve uçuşları yasaklandı. Edinilen bilgilere göre, sivil havacılık yasalarına aykırı olmasına rağmen sigara yakan içerik üreticisi E.T, bu görüntüleri sosyal medya profilinde yayımladı.

YOLCUYA CEZA UYGULANDI

Bu davranışının ardından AJet, söz konusu yolcuyu kara listeye alarak bir daha uçuş yapmasını engelledi. Uçak içinde sigara içtiği gerekçesiyle E.T’ye 24 bin 681 lira tutarında idari para cezası da kesildi.