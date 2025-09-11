Uçan Araçlar Gerçek Oluyor! Xpeng İddia Etti

UÇAN OTOMOBİLLERİN GERÇEK OLMA SINIRI

Uçan otomobiller, uzun yıllar boyunca bilim kurgu dünyasının vazgeçilmez simgeleri arasında yer alıyor. Fakat, Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng’in kurucusu He Xiaopeng’in son sözleri, bu hayalin gerçeğe dönüşme hızının büyük bir ivme kazandığını gösteriyor. He Xiaopeng, sadece üç yıl içinde, yani 2026’ya kadar uçan otomobillerin hem yollarda hem de havada olabileceğini belirtiyor.

ÜÇ YIL İÇİNDE HAVA YOLUNDA MI OLACAĞIZ?

He Xiaopeng, bu çarpıcı tahminini yakın zamanda yaptığı bir açıklama ile paylaştı. Xiaopeng’e göre, Xpeng’in geliştirdiği uçan araç projeleri, artık ticarileşmeye oldukça yakın bir aşamaya geldi. Önceki dönemlerde, Xpeng’in AeroHT isimli yan kuruluşu aracılığıyla tanıttığı uçan otomobil prototipleri, bu alandaki çalışmalarını hızla sürdürüyor. He Xiaopeng’in tahmini gerçeğe dönüşürse, 2026 yılı ulaşım tarihi açısından devrim niteliğinde bir dönem başlatabilir.

XPEMGİN UÇAN OTOMOBİL HEDEFİ

Xpeng AeroHT, “Uçan Araba” olarak bilinen araç konsepti üzerinde faaliyet gösteriyor. Bu konsept, karayolunda hareket edebilmenin yanı sıra, dikey kalkış ve iniş (VTOL) yapabilen hibrit bir araç olarak tasarlandı. Uçan otomobillerin bu şekilde geliştirilmesi, ulaşımın geleceği için önemli bir adım olabiliyor.