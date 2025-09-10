Uçan Araçlar Gerçek Oluyor! Xpeng İddia Etti

Uçan otomobiller, uzun bir zamandır fütüristik hayallerin ve bilim kurgu senaryolarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ancak, Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng’in kurucusu He Xiaopeng’in son açıklamaları, bu hayalin gerçeğe dönüşme hızının etkileyici boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor. He Xiaopeng, sadece üç yıl içinde, yani 2026’ya kadar uçan otomobillerin yollarda (ya da havada) olabileceğini belirtti.

ÜÇ YIL İÇİNDE GÖKYÜZÜNE ÇIKACAK MIYIZ?

Xpeng’in kurucusu, bu iddiayı yakın zamanda yaptığı bir açıklamada dile getirdi. He Xiaopeng’e göre, şirketin üzerinde çalıştığı uçan araç projeleri, ticarileşme aşamasına oldukça yakın durumda. Daha önce Xpeng AeroHT adıyla bir yan kuruluş aracılığıyla uçan otomobil prototiplerini tanıtan şirket, bu alandaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Eğer He Xiaopeng’in tahmini gerçeğe dönüşürse, 2026 yılı ulaşım tarihine yeni bir dönem getirebilir.

XPENG’İN UÇAN OTOMOBİL HEDEFİ

Xpeng AeroHT, “Uçan Araba” olarak adlandırılan araç konsepti üzerinde çalışıyor. Bu konsept, hem karayolunda hareket edebilen hem de dikey kalkış ve iniş (VTOL) gerçekleştirebilen bir hibrit araç olarak tasarlanıyor.