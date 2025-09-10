Uçan Araçlar, Hızla Gerçekleşiyor

UÇAN OTOMOBİLLER DÜNYASINDA YENİ BİR DÖNEM

Uçan otomobiller, uzun yıllardır bilim kurgu senaryolarının ve fütüristik hayallerin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ancak, Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng’in kurucusu He Xiaopeng’in son yaptığı açıklamalar, bu hayalin gerçeğe dönüşme hızının inanılmaz bir seviyeye ulaştığını gösteriyor. He Xiaopeng, yalnızca üç yıl içinde, yani 2026’ya kadar uçan otomobillerin yollarda (veya havada) olabileceğini belirtiyor.

2026 YILINDA UÇAN OTOMOBİLLER KARŞIMIZDA OLACAK MI?

Xpeng’in kurucusu, bu iddiasını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir açıklamayla ortaya koydu. He Xiaopeng’e göre, şirketin geliştirdiği uçan araç projeleri ticarileşme aşamasına oldukça yakın. Daha önce Xpeng AeroHT adıyla bir yan kuruluş aracılığıyla uçan otomobil prototiplerini tanıtan firma, bu alandaki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Eğer He Xiaopeng’in tahminleri doğruysa, 2026 yılı ulaşım tarihinde yepyeni bir sayfa açabilir.

XPEMGİN UÇAN OTOMOBİL VİZYONU

Xpeng AeroHT, “Uçan Araba” olarak tanımladığı araç konsepti üzerinde çalışıyor. Bu konsept, hem karayolunda seyahat edebilen hem de dikey kalkış ve iniş (VTOL) yapabilen bir hibrit araç olarak tasarlanıyor. Uçan otomobiller, gelecekte ulaşım alanında devrim yaratma potansiyeline sahip.