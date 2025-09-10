Uçan Otomobiller Gerçek Olacak, Xpeng!

UÇAN OTOMOBİLLERİN GERÇEK OLMA HIZI

Uçan otomobiller, uzun yıllardır hayal gücünün ve bilim kurgunun vazgeçilmez bir unsuru olmayı sürdürüyor. Ancak, Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng’in kurucusu He Xiaopeng’in son sözleri, bu hayalin gerçek olma hızının beklenmedik boyutlara ulaştığını gösteriyor. “Sadece üç yıl içinde, 2026’ya kadar uçan otomobillerin yollarda veya havada olmasını” iddia eden He Xiaopeng, gelecek hakkında heyecan verici bir projeksiyon sunuyor.

ÜÇ YIL İÇİNDE GÖKYÜZÜNDE Mİ OLACAĞIZ?

Xpeng’in kurucusu, geçtğimiz günlerde yaptığı açıklamada, uçan araç projelerinin ticarileşme aşamasına oldukça yaklaştığını ifade etti. Şirket, daha önce Xpeng AeroHT adı altında bir yan kuruluş aracılığıyla uçan otomobil prototiplerini tanıttı ve bu alandaki çabalarını hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor. Eğer He Xiaopeng’in tahmini gerçekleşirse, 2026 yılı temel ulaşım tarihine yeni bir sayfa açabilir.

XPENG’İN UÇAN OTOMOBİL VİZYONU

Xpeng AeroHT, “Uçan Araba” olarak bilinen araç konsepti üzerinde yoğunlaşıyor. Bu konsept, hem karayolunda hareket edebilen hem de dikey kalkış ve iniş (VTOL) gerçekleştirebilen bir hibrit araç olarak tasarlanıyor. Böylece gelecekteki ulaşım yöntemleri arasında önemli bir yer edinmesi hedefleniyor.