Üçlü Hava Alarmı: Şiddetli Yağış, Fırtına!

METEOROLOJİDEN ÖNEMLİ UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Mayıs Pazartesi günü Türkiye’nin batısında yaşanacak hava koşullarıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde şiddetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Rüzgarın fırtına gücüne ulaşacağı ve toz taşınımının çamur yağışına dönüşeceği bildirildi. Trakya ve Kıyı Ege bölgesinde sıcaklık hissedilir derecede düşecek. Meteoroloji’ye göre, Marmara’nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya), Batı Karadeniz (Bolu, Kastamonu, Zonguldak), İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde sağanak yağışlar yer yer kuvvetli olabilir. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde etkili olması bekleniyor. Bu nedenle su baskını, sel ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

TOZ TAŞINIMI VE ÇAMUR YAĞIŞI TEHLİKESİ

Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Sağanak yağışlarla birleşen toz taşınımı, özellikle açık alanlarda çamur yağışına sebep olabiliyor. Meteoroloji, araç sürücülerine görüş mesafesinin azalabileceği konusunda uyarı yapıyor. Çamur yağışının tarım alanları ve araçlar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ifade ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: İstanbul (20°C), Balıkesir (24°C), Edirne (19°C) ve Kırklareli (18°C) parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. İstanbul ve Balıkesir’de yağışlar yer yer kuvvetli olacak.

Ege: İzmir (23°C), Denizli (30°C), Muğla (25°C) ve Afyonkarahisar (25°C) sağanak ve gök gürültülü yağışlı. İzmir’de sabah saatlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz: Antalya (31°C) ve Isparta (26°C) iç kesimlerde sağanak beklenirken, Adana (33°C) ve Hatay (33°C) parçalı bulutlu.

İç Anadolu: Ankara (29°C), Eskişehir (26°C), Konya (32°C) ve Nevşehir (30°C) aralıklı sağanak yağışlı. Eskişehir’de öğle saatlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Karadeniz: Bolu (25°C), Kastamonu (25°C) ve Zonguldak (25°C) kuvvetli sağanak bekleniyor; Sinop (25°C) daha hafif yağışlı.

Orta ve Doğu Karadeniz: Amasya (36°C) ve Samsun (25°C) akşam saatlerinde sağanak yağışlı; Rize (26°C) ve Trabzon (26°C) parçalı bulutlu.

Doğu Anadolu: Malatya (35°C) Anadolu’nun batısı parçalı bulutlu; Erzurum (26°C), Kars (24°C) ve Van (23°C) az bulutlu.

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır (37°C), Gaziantep (36°C), Mardin (33°C) ve Siirt (35°C) parçalı bulutlu, toz taşınımı etkili.

SICAKLIK DÜŞÜŞÜ VE ÖNLEMLER

Trakya (Edirne, Kırklareli) ve Kıyı Ege’de (İzmir, Muğla) sıcaklıklar hissedilir derecede düşerek 18-23°C aralığına gerileyecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Meteoroloji, vatandaşları su baskını, sel, yıldırım, dolu, çamur yağışı, fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaya davet ediyor.