Uçuk Virüsü İle Alzheimer Arasında Bağlantı Var

ALZHEİMER VE UÇUK VİRÜSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yeni bir araştırma, halk arasında “uçuk virüsü” olarak bilinen herpes simpleks virüsü tip 1 (HSV-1) ile Alzheimer hastalığı arasında potansiyel bir ilişki olabileceğini öne sürüyor. Bu hipotez yeni değil; fakat, son çalışma bu bağlantıya dair daha önceki en kapsamlı verileri inceleyerek dikkat çekici sonuçlara ulaşıyor.

HSV-1 HAKKINDA BİLGİLER

HSV-1, sinir hücrelerini enfekte edebilen bir nörotropik virüs olarak tanımlanıyor. Genellikle ağız ve dudak çevresinde çıkan uçuklara neden olan bu virüs, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 50 yaş altındaki dünya nüfusunun üçte ikiye yakınının enfekte olduğu görünüyor. İlk enfeksiyon genellikle ateş, baş ağrısı ve kas ağrıları gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Sonraki aşamalarda virüs sinir sistemine yerleşiyor ve uyku halinde kalıyor, stres ya da hastalık gibi durumlar meydana geldiğinde yeniden aktif hale gelerek uçuk gibi semptomlar oluşturabiliyor.

ARAŞTIRMADA KULLANILAN YÖNTEM

BMJ Open dergisinde yayımlanan çalışmada, 2006 ile 2021 yılları arasında ABD’de Alzheimer teşhisi konmuş 340 binden fazla birey incelendi. Bu bireyler yaş, cinsiyet ve coğrafi konum gibi kriterlere göre, Alzheimer teşhisi almamış benzer kişilerle eşleştirilerek analiz edildi. Elde edilen verilere göre, Alzheimer hastalarının yüzde 0,44’ü daha önce HSV-1 tanısı aldı. Kontrol grubunda bu oran ise yüzde 0,24 olarak kaydedildi. Bu durum, HSV-1 taşıyan bireylerde Alzheimer gelişme riskinin yüzde 80 oranında daha fazla olabileceğini gösteriyor. Ancak, bu risk yine de göreli bir artış. Dikkat çeken diğer bir bulgu ise, HSV-1 tanısı alan ve antiviral ilaçlarla tedavi gören bireylerde Alzheimer gelişim riskinin yüzde 17 daha düşük olmasıydı.

ÖNCEKİ ÇALIŞMALARIN BULGULARI

Önceki bazı çalışmalar, Alzheimer hastalarının beyin dokusunda HSV-1 DNA’sının bulunduğunu göstermişti. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen araştırmalarda ise HSV-1’in beyindeki sinir hücrelerinde Alzheimer’a özgü amiloid-beta plaklarının oluşumunu tetikleyebileceği gözlemlenmişti. Bu veriler, virüsün yeniden aktif hale gelmesi durumunda beyinde iltihaplanma ya da hasara yol açarak Alzheimer riskini artırabileceği yönünde teoriler ortaya koyuyor. Ancak uzmanlar, bu tür çalışmaların bir neden-sonuç ilişkisi sunmadığını, yalnızca bir bağlantı ya da eşzamanlılık gösterdiğini belirtiyor.

UÇUK VİRÜSÜ NEDEN ENDİŞE YARATMAMALI?

Hayır. Şu anki verilere göre, uçuk virüsüne sahip olmak Alzheimer riskini tek başına ciddi şekilde artırmıyor. Birçok insan HSV-1 virüsünü taşımasına rağmen önemli bir nörolojik problem yaşamıyor. “HSV-1 ve Alzheimer ilişkisi” ilginç bir araştırma konusu olsa da, kesin bir bilimsel yargıya ulaşılmış değil. Alzheimer hastalığı; yaş, genetik faktörler, kalp sağlığı, eğitim seviyesi ve yaşam tarzı gibi çok sayıda etkenin birleşimiyle oluşan karmaşık bir hastalık.