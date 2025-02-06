UEDAŞ Ekiplerinin Kar Mesaisi Devam Ediyor

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR, KAR ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarılarla birlikte UEDAŞ’ın saha ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Ekipler, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova bölgelerinde durmaksızın çalışmalarını sürdürüyor. Güney Marmara’da etkili olan kar yağışına karşı saha ekipleri, 7 gün 24 saat mesai yapıyor.

ENERJİ SÜREKLİLİĞİ İÇİN TEDBİRLER ALINIYOR

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyondan fazla nüfusa elektrik dağıtım hizmeti sunan UEDAŞ, olumsuz hava koşullarına karşı önlemler alarak enerji sürekliliğini sağlıyor. Etkili kar yağışı nedeniyle havai hatlarda oluşabilecek buz yükü ve diğer arızalara karşı sürekli saha çalışmaları yapılıyor. SCADA sistemi sayesinde de şebekenin uzaktan kontrol, kumanda ve izleme işlemleri gerçekleştiriliyor.