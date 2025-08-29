UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları Takvimi

FENERBAHÇE’İN UEFA AVRUPA LİGİ YOLU

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya karşı 1-0’lık bir yenilgi aldı ve bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etme kararı aldı. Kura çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte, sarı-lacivertli ekibin grup aşamasındaki rakipleri de belirlendi. Fenerbahçe, zorlu takımların bulunduğu grupta üst tura yükselmek için mücadele edecek.

GRUP MAÇLARININ TARİHLERİ

Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının tarihleri de açıklandı. Maçlar şu tarihlerde gerçekleştirilecek:

1. Hafta: 24-25 Eylül 2025

2. Hafta: 2 Ekim 2025

3. Hafta: 23 Ekim 2025

4. Hafta: 6 Kasım 2025

5. Hafta: 27 Kasım 2025

6. Hafta: 11 Aralık 2025

7. Hafta: 22 Ocak 2026

8. Hafta: 29 Ocak 2026

FENERBAHÇE’NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe’nin grup aşamasındaki rakipleri ise şu şekildedir:

– Dinamo Zagreb (D)

– Aston Villa

– Ferençvaroş

– Victoria Plzen (D)

– Nice

– FSCB (D)

– Stuttgart

– Brann (D)

Fenerbahçe, dikkat çekici rakipleri ile sahaya çıkarak büyük bir mücadele ortaya koymayı hedefliyor.