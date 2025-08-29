Uefa Avrupa Ligi Kuraları Çekildi!

UEFA AVRUPA LİGİ KURASI ÇEKİLDİ

2025/26 sezonuna ait UEFA Avrupa Ligi lig aşaması kuraları gerçekleştirildi. Kuraya 2. torbadan katılan Fenerbahçe’nin karşılaşacağı toplam 8 rakip belli oldu. Sarı lacivertli ekip için rakipler arasında yer alan takımlar şunlar: Dinamo Zagreb (D), Aston Villa (E), Ferencvaros, Viktoria Plzen (D), Nice, S.Bükreş (D), Stuttgart ve Brann (D) yer alıyor.

MAÇ TARİHLERİ VE FİKSTÜR DUYURULACAK

Kura çekimleri sırasında takımların rakipleri belirlendi. Ancak maçların tarihleri, fikstürü ve başlama saatleri henüz belirlenmedi. Bu bilgilerin en geç 31 Ağustos Pazar günü kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

FINAL MAÇI İSTANBUL’DA OYNANACAK

2025/26 sezonu UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması ise 20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’da bulunan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek.