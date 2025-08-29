Uefa Avrupa Ligi Maç Tarihleri 2025

FENERBAHÇE UEFA AVROPA LİGİ’NE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya 1-0 yenilerek yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam ediyor. Kura çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte sarı-lacivertli takımın grup aşamasındaki rakipleri de kesinleşti. Fenerbahçe, zorlu takımların bulunduğu grup içinde üst tura çıkmak için mücadele verecek.

ÜST TUR İÇİN TARİHLER BELİRLİ OLDU

Taraftarlar tarafından büyük bir merakla beklenen UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının tarihleri de açıklandı. Grup maçlarının hangi tarihlerde oynanacağı şöyle oldu:

1. Hafta: 24-25 Eylül 2025

2. Hafta: 2 Ekim 2025

3. Hafta: 23 Ekim 2025

4. Hafta: 6 Kasım 2025

5. Hafta: 27 Kasım 2025

6. Hafta: 11 Aralık 2025

7. Hafta: 22 Ocak 2026

8. Hafta: 29 Ocak 2026

FENERBAHÇE’NİN GRUPTAKİ RAKİPLERİ

Fenerbahçe’nin grup aşamasındaki rakipleri arasında oldukça etkili takımlar yer alıyor. İşte Fenerbahçe’nin rakipleri:

– Dinamo Zagreb (D)

– Aston Villa

– Ferençvaroş

– Victoria Plzen (D)

– Nice

– FSCB (D)

– Stuttgart

– Brann (D)