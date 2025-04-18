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Uefa Avrupa Ligi’nde 9 Gollü Maç

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MANCHESTER UNITED YARI FİNALE YÜKSELDİ

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Manchester United, Lyon ile karşılaştı. Normal süresi 2-2 tamamlanan maçta, uzatma döneminde tam 5 gol atıldı ve Manchester United, Lyon’u 5-4 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Lyon, karşılaşmada gollerini Tolisso, Tagliafico, Mathis Cherki ve Lacazette ile buldu. Manchester United ise yarı finale geçişini sağlayan golleri sırasıyla 10. dakikada Manuel Ugarte, 45+1’de Diogo Dalot, 114. dakikada Bruno Fernandes (penaltı), 120. dakikada Mainoo ve 120+1’de Maguire ile elde etti.

Karşılaşmanın 89. dakikasında Lyon’dan Corentin Tolisso, kırmızı kart gördü. İlk maçta iki takım 2-2 berabere kalmıştı.

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