UEFA Avrupa Ligi’nde Türk Takımlarının Durumu

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE HEYECAN DORUKTA

UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasının 8. ve son hafta karşılaşmaları oynanıyor. Temsilcilerimizden Galatasaray, play-off aşamasını garantileyerek ilerlerken, diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe, diğer sonuçlardan bağımsız olarak yollarına devam edebilmek için galip gelmeleri gerekiyor. Sarı-kırmızılı takım Hollanda’da Ajax ile, Beşiktaş ise diğer bir Hollanda ekibi olan Twente ile deplasmanda mücadele ediyor. Fenerbahçe ise Danimarka’da Midtjylland’a konuk oluyor. Temsilcilerimizin tur geçme ihtimalleri ise şöyle.

GALATASARAY PLAY-OFF’U GARANTİLEDİ, İLK 8’İ HEDEFLİYOR

Geride kalan 7 haftada 3 galibiyet ve 4 beraberlikle namağlup durumda kalan Galatasaray, 13 puanla 9. sıradaki yerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, 18 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü ve +4 averaja sahip. Üst tura çıkmayı garantileyen Okan Buruk’un ekibi, Ajax karşısında galibiyet alarak lig etabını ilk 8 içinde tamamlamayı ve direkt son 16 biletini kazanmayı hedefliyor. Ancak diğer maçların sonuçları da burada kritik önem taşıyor. Galatasaray’ın Hollanda’da galip gelmesi durumunda, 8 sırasına yerleşmemesi için tek bir ihtimal var. 14 puana sahip takımlar olan Lyon, Tottenham ve Anderlecht, haftayı galibiyetle kapatıp, Manchester United da FCSB’yi mağlup ederse, Norveç temsilcisi Bodo Glimt’in Nice deplasmanında alacağı sonuç belirleyici olacak. Eğer Bodo Glimt, Galatasaray’ın elde ettiği skordan en az 2 gol daha fazla kazanırsa, sarı-kırmızılı takım 9. sırada kalacak.

CİMBOM’UN BERABERLİKTE DE İLK 8 İHTİMALİ VAR

Okan Buruk’un ekibi Ajax ile berabere kalırsa, yine diğer maçların sonuçlarına bağlı kalarak ilk 8 şansını koruyabiliyor. Galatasaray, ilk 8 içindeki Anderlecht ve FCSB’den daha iyi averaja sahip. Eğer bu iki takım kaybederse, Galatasaray beraberlik alsa dahi onları geçebilir. Bunun için de Bodo Glimt, Viktoria Plzen, Olympiakos ve Glasgow Rangers’ın kazanamaması, AZ Alkmaar ve Union Saint-Gilloise’nın en fazla 3 farklı galip gelmesi gerekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Ajax’a kaybetmesi durumunda ise ilk 8’e giremeyerek 13 puanla play-off aşamasına katılacak.

FENERBAHÇE KAZANIRSA TURLUYOR

7 müsabakada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 9 puan toplayan Fenerbahçe, Danimarka’da Midtjylland ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, galibiyet alması halinde 12 puana ulaşarak üst tura geçmeyi başaracak. Fenerbahçe, Midtjylland ile berabere kalırsa, 9 ve 10 puanı olan takımların sonuçları da sarı-lacivertli ekibin Avrupa serüvenini etkileyecek. Ajax, PAOK, Real Sociedad, Midtjylland ve Elfsborg’un 10, Roma, Ferencvaros ve Beşiktaş’ın da 9 puanı bulunuyor. Ayrıca, Fenerbahçe’nin rakibi Midtjylland ile Tottenham, Elfsborg’un da 10 puanı mevcut.

KANARYA BERABERE KALIRSA DURUM KARIŞIYOR

Fenerbahçe, deplasmanda berabere kalması durumunda puanını 10’a çıkaracak ama averajı -2’de kalacak. Eğer Tottenham, Elfsborg’u yenerse, José Mourinho’nun takımı averajla İsveç ekibini geride bırakmış olacak. 10 puanlı takımlardan PAOK’un +4, Real Sociedad’ın ise +2 averajı bulunuyor. -2 averaja sahip olan Fenerbahçe bu iki rakibini geçebilmek için, PAOK’un 7 farklı ve Real Sociedad’ın 5 farklı yenilmesi gerekiyor. Ajax’ın averajı +7. Hollanda temsilcisi, Galatasaray’ı konuk ettikten sonra 9 farklı yenilmesi durumunda Fenerbahçe ile puanı ve averajı eşitlenecek.

YENİLİRSE DİĞER SONUÇLAR ÖNEMLİ

Fenerbahçe, Danimarka’dan mağlup dönerse, diğer maçların sonuçları doğrultusunda yoluna devam edebilir. Fenerbahçe’nin tek farklı kaybetmesi durumunda Ferencvaros, AZ Alkmaar’a en az 3 farklı mağlup olursa, sarı-lacivertli ekip, Macaristan temsilcisini geride bırakmayı başaracak. Eğer Porto, evinde en fazla 4 farklı şekilde Maccabi Tel Aviv’e mağlup olursa, Beşiktaş ise Twente’den puan alırsa ve Braga da Lazio’yu yenemezse, Fenerbahçe, tek farklı kayıpta dahi play-off etap biletini alacak. Ayrıca, Roma’nın 9 puanı bulunuyor ve evinde 2. sıradaki Eintracht Frankfurt’a 6 farklı kaybederse, sarı-lacivertli ekip, tek farklı yenilgi durumunda İtalyan ekibini geride bırakabilir.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE İLE AYNI DURUMDA

Fenerbahçe ile aynı puana sahip olan Beşiktaş, şu anda ligde 24. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı takımın son maçında Twente’den galip gelmesi durumunda üst tura geçeceği belirlendi. Beraberlik veya mağlubiyet durumunda da benzer senaryolar olabiliyor. Beşiktaş, Fenerbahçe’ye göre 2 gol dezavantaja sahip. Eğer Fenerbahçe kaybederse, tek farklı mağlubiyet durumunda Maccabi Tel Aviv, Porto’yu 4 farklı yenerse, siyah-beyazlı ekip Avrupa macerasına veda etmek zorunda kalacak.

TÜRK DERBİSİ İHTİMALİ VAR

UEFA Avrupa Ligi’nde bir üst turda Türk derbisi ihtimali mevcut. 7. haftada oluşan puan durumu, 8. haftada devam ederse, 9. sırada yer alan Galatasaray, Beşiktaş ya da Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali taşıyor. UEFA’nın yeni sistemine göre, ilk 8 dışında kalan takımlar, aldıkları puanlara göre eşleşecek. Bu düzenlemeyle birlikte, 9. ve 10. sırada bulunan takımlar, kuraya göre 23. ve 24. sıradakilerle karşılaşacak. Eğer lig aşamasını 11. ve 12. sırada tamamlayan takımlar, 21. ve 22. sıradakilerle eşleşirken, 13. ve 14. sırayı alan ekipler, 19. ve 20. sıradakilerle ve 15. ve 16. sırayı bitirenler ise 17. ve 18. sıradakilerle kura ile eşleşecek. Eğer son hafta maçlarının ardından puan durumunda bir değişiklik olmazsa, 23. ve 24. sıradaki Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın rakipleri Galatasaray ya da Bodo Glimt olacak.