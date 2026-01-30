UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu Kura Çekimi Detayları

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE PLAY-OFF TURU KURA ÇEKİMİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

UEFA Avrupa Ligi’nde 8. hafta mücadeleleri tamamlandı ve lig aşaması sona erdi. Gözler şimdi play-off turu kura çekimine çevrildi. Fenerbahçe’nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, 30 Ocak Cuma günü TSİ 15.00’te UEFA’nın Nyon’daki merkezinde yapılacak. Kura çekiminde lig aşamasını 9 ila 24. sıralar arasında bitiren takımlar mücadele edecekken, ilk 8’e giren ekipler ise doğrudan son 16 turunda yer alacak.

KURANIN UYGULAMA ŞEKLİ

Kulüpler, lig aşaması sonunda elde ettikleri sıralamalara göre eşleştirilecek. Dört seri başı çift (9 ve 10, 11 ve 12, 13 ve 14, 15 ve 16. sıralarda bulunan kulüpler) ve dört seri başı olmayan çift (17 ve 18, 19 ve 20, 21 ve 22, 23 ve 24. pozisyonlardaki kulüpler) oluşturulacak.