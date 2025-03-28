Spor

UEFA’dan Real Madrid’e Soruşturma Başladı

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AÇIKLAMADA YER ALAN SORUŞTURMA

UEFA’nın yaptığı açıklamaya göre, Atletico Madrid ile 12 Mart’ta gerçekleşen Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasının ardından, taraftarlara yönelik uygunsuz davranışlar nedeniyle Real Madridli futbolcular Rüdiger, Mbappe, Ceballos ve Vinicius hakkında soruşturma başlatıldı.

SEVİNÇ GÖSTERİLERİ TARTIŞMA YARATTI

Real Madridli futbolcular, Atletico Madrid’i penaltılarda 4-2’lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldikleri bu karşılaşmanın ardından rakip takım seyircisinin önünde abartılı sevinç gösterileri gerçekleştirmişti. Bu durum, UEFA’nın dikkatini çekerek soruşturma sürecini başlattı.

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