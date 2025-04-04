Uefa Gelirleri Açıklandı: Galatasaray, Fenerbahçe Ve Beşiktaş’ın Payları Belli Oldu

GALATASARAY UEFA ORGANİZASYONLARINDAN EN ÇOK KAZANAN TÜRK TAKIMI OLDU

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, 49. kongresini Belgrad’da gerçekleştirdi. Kongre sonrasında açıklanan finansal raporlara göre, 2023-2024 sezonunda UEFA organizasyonlarından en yüksek geliri elde eden Türk takımı Galatasaray oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN 31 MİLYON EURO GELİR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını Bayern Münih ve Kopenhag’ın ardından 3. sırada tamamlayarak 31 milyon 85 bin euro kazandı. Sarı kırmızılılar, ardından katıldıkları UEFA Avrupa Ligi’nden de 1 milyon 276 bin euro gelir elde etti. Toplamda 32 milyon 361 bin euro kazanan Galatasaray, Türkiye’nin en fazla UEFA geliri elde eden kulübü oldu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’IN GELİRLERİ

UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final oynayan Fenerbahçe, bu organizasyondan 9 milyon 34 bin euro gelir sağladı. UEFA Konferans Ligi grup aşamasını 3. sırada bitiren Beşiktaş ise 5 milyon 187 bin euro kazandı.