Uefa Gelirleri Açıklandı: Galatasaray Önde

UEFA’NIN 49. KONGRESİ BELGRAD’DA YAPILDI

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, 49. kongresini Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleştirdi. Kongre sonrasında 2023-2024 sezonuna ait finansal raporlar kamuoyuyla paylaşıldı.

GALATASARAY UEFA ORGANİZASYONLARINDAN EN FAZLA GELİR ELDE EDEN TÜRK TAKIMI OLDU

Raporlara göre, 2023-2024 sezonunda UEFA organizasyonlarından en yüksek geliri elde eden Türk takımı Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih ve Kopenhag’ın ardından 3. sırada tamamladığı UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 31 milyon 85 bin euro kazanç sağladı. Takım, daha sonra katıldığı UEFA Avrupa Ligi’nden ise 1 milyon 276 bin euro ek gelir elde etti. Toplamda 32 milyon 361 bin euro kazanan Galatasaray, bu performansıyla UEFA organizasyonlarından en fazla gelir sağlayan Türk kulübü unvanını aldı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’IN UEFA GELİRLERİ

UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final oynama başarısı gösteren Fenerbahçe, bu organizasyondan 9 milyon 34 bin euro gelir elde etti. UEFA Konferans Ligi grup aşamasını 3. sırada tamamlayan Beşiktaş ise 5 milyon 187 bin euro kazanç sağladı.