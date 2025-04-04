Uefa Gelirleri Açıklandı: Galatasaray Önde

UEFA’NIN 49. KONGRESİ BELGRAD’DA GERÇEKLEŞTİ

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, 49. kongresini Belgrad’da düzenledi. Kongre sonrasında açıklanan finansal raporlara göre, 2023-2024 sezonunda UEFA organizasyonlarından en yüksek gelir elde eden Türk takımı Galatasaray oldu.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN 31 MİLYON EURO KAZANDI

Sarı kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında Bayern Münih ve Kopenhag’ın ardından 3. sırayı alarak 31 milyon 85 bin euro gelir elde etti. Ayrıca, katıldığı UEFA Avrupa Ligi’nden de 1 milyon 276 bin euro kazanan Galatasaray, toplamda 32 milyon 361 bin euroyla Türk takımları arasında en fazla gelir sağlayan kulüp oldu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’IN UEFA GELİRLERİ

UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final oynayan Fenerbahçe, 9 milyon 34 bin euro gelir elde ederken, aynı organizasyonda grup aşamasını 3. sırada tamamlayan Beşiktaş ise 5 milyon 187 bin euro kazandı.