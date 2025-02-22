UEFA Kulüp Sıralaması Güncel Durumu

UEFA KULÜPLER SIRALAMASI GÜNCELLENDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nin son 16 turuna yaklaşırken, UEFA kulüpler sıralaması da güncelleniyor. UEFA’nın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, son 5 sezonu kapsayan sıralamada, bu sezon Avrupa’da mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in sıralaması değişim gösterdi.

FENERBAHÇE İLK 50’DE TEK TEMSİLCİ

Bu sezon Avrupa’daki mücadeleye devam eden tek Türk kulübü Fenerbahçe, UEFA kulüp sıralamasında ilk 50’de yer alan tek Türk temsilcisi oldu. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi’nin son 16 turunda İskoç takımı Rangers ile karşılaşacak. Fenerbahçe’nin, sıralamada daha üst basamaklara çıkarma potansiyeli bulunuyor.