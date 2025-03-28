UEFA, Real Madridli 4 Futbolcuya Soruşturma Açtı

UEFA AÇIKLAMASI

UEFA’dan gelen bilgilere göre, Atletico Madrid ile 12 Mart’ta oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı sonrası Real Madridli futbolcular Rüdiger, Mbappe, Ceballos ve Vinicius hakkında taraftarlara yönelik uygunsuz hareketlerden dolayı soruşturma başlatıldı.

REAL MADRİD’İN DAVRANIŞLARI

Real Madridli sporcular, Atletico Madrid’i penaltılarda 4-2’lik skorla yenerek çeyrek finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından rakip takım taraftarları önünde aşırı sevinç gösterileri sergiledi. Bu durum, UEFA’nın dikkatini çekti ve soruşturmanın yolunu açtı.