Uefa Şampiyonlar Ligi’nde Kuralar Çekildi

AVRUPA’NIN FUTBOLDAKİ EN BÜYÜK ORGANİZASYONU BAŞLIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig aşaması kurası, Monako’da gerçekleşti. Bu organizasyonda 36 takım, katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrıldı ve her takım için toplamda 8 rakip belirlendi.

FİKSTÜR DETAYLARI YAKINDA AÇIKLANACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü, maç tarihleri ve başlama saatleri en geç 30 Ağustos Cumartesi günü duyurulacak.

GALATASARAY 4. TORBADA YER ALDI

Tek Türk temsilcisi olan Galatasaray, kura çekiminde 4. torbadan katıldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu turnuvada 4 torbadan ikişer takımla karşılaşacak. Her torbadan bir takım ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde, bir takım ile de deplasmanda mücadele edecek.

GALATASARAY’IN YENİ RAKİPLERİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool, Manchester City (D), Eintracht Frankfurt (D), Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax (D), Monaco (D) ve Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

1. TORBADAKİ TAKIMLAR VE RAKİPLERİ

Manchester City’nin rakipleri arasında Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo/Glimt, Galatasaray ve Monaco yer alıyor. Paris Saint Germain ise Bayern Münih, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle ve Atletic Bilbao ile karşılaşacak. Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsilya, Olympiakos, Monaco ve Kairat ile mücadele edecek.

2. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Arsenal’in rakipleri Bayern Münih, Inter, Atletico, Club Brugge, Olympiakos, Slavia Prag, Kairat ve Atletic Bilbao olacak. B. Leverkusen ise Manchester City, Paris Saint Germain, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiakos, Newcastle ve Kopenhag ile oynayacak.

3. TORBADAKİ TAKIMLAR VE RAKİPLERİ

Tottenham’ın rakipleri arasında Dortmund, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Kopenhag ve Monaco yer alırken, PSV’nin rakipleri Bayern Münih, Liverpool, Atletico, Leverkusen, Napoli, Olympiakos, Union ve Newcastle olacak.

GALATASARAY’IN RAKİPLERİ TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Galatasaray’ın rakipleri, Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union SG ve Monaco (D) olarak belirlendi.

LİG FORMATI VE MAÇ TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi’nde her takım, iç ve dış sahada 4’er maç yaparak toplamda 8 maça çıkacak. Lig aşaması sona erdikten sonra ilk 8’e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24. sıralarda yer alan 16 takım ise play-off’ta çift maçlı eleme sistemine göre mücadele edecek.

Maç tarihleri ise şu şekildedir:

1. Hafta: 16-18 Eylül

2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim

3. Hafta: 21-22 Ekim

4. Hafta: 4-5 Kasım

5. Hafta: 25-26 Kasım

6. Hafta: 9-10 Aralık

7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart 2026

Çeyrek final: 7-8 ve 14-15 Nisan 2026

Yarı final: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026