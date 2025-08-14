Uefa, Savaş Suçları İçin Çağrı Yaptı

UEFA’DAN SAVAŞ SUÇLARINA KARŞI ÇAĞRI

UEFA, Süper Kupa maçı öncesinde dünyada devam eden savaş suçlarının sona ermesi için bir çağrı yaptı. Maç öncesi seromoni sırasında “Çocukları öldürmeyi durdur, sivilleri öldürmeyi durdur” yazılı pankart açıldı. Bu mesaj, Paris Saint Germain ve Tottenham maçından hemen önce her iki takımın futbolcularının önünde sunuldu. Pankartı ise Filistin, Ukrayna, Afganistan, Irak ve Nijerya’dan gelen çocuklar taşıdı. “Çocukları öldürmeyi durdur, sivilleri öldürmeyi durdur” mesajının ardından gerçekleşen madalya töreninde, 2 Gazzeli çocuk UEFA Başkanı Ceferin’in yanında yer aldı.

UEFA’YA TEPKİLER GELDİ

UEFA’nın bu mesajında İsrail’in adını anmaması eleştiri konusu oldu. UEFA’nın konuyla ilgili paylaşımının altında binlerce olumsuz yorum ve “yazıklar olsun”, “utanmazlar” gibi tepkilerin yer aldığı görüldü. Bu tepkilerin ardından UEFA’dan açıklama yapıldı. Bir yetkili, söz konusu mesajın siyasi değil, insani bir mesaj olduğunu ve aslında bunun sadece sağduyuyla ilgili olduğunu belirtti. Ayrıca, Muhammed Salah’ın geçen hafta İsrail saldırısında yaşamını yitiren Filistinli futbolcunun anma töreni dolayısıyla UEFA’yı eleştirmeden çok önce bu etkinliğin planlandığı ifade edildi.

ELEŞTİRİLERİN ARDINDAKİ NEDENLER

UEFA, geçen hafta İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli futbolcu Süleyman Ubeyd için yayımladığı taziye mesajında ölüm şekli ve yeri ile ilgili açıklama yapmadığı için eleştirilmişti. Özellikle Mohamed Salah başta olmak üzere binlerce kişi UEFA’ya tepkilerini dile getirmişti.