Uefa Süper Kupa Sahibi Belli Oldu

MAÇIN DETAYLARI

Dün akşam (13 Ağustos) İtalya’nın Udine şehrindeki Friuli Stadı’nda gerçekleşen UEFA Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain (PSG) ile Tottenham karşı karşıya geldi. 50. kez düzenlenen bu prestijli mücadelede geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde kazanan taraf olan PSG, normal süresi 2-2 sona eren maçta Tottenham’ı penaltılarla 4-3 yenerek UEFA Süper Kupa’nın yeni sahibi oldu.

KUPAYI GETİREN GOL VE MESAJ

PSG’nin bu zorlu maçta kupayı kazanmasını sağlayan kritik golü Nuno Mendes attı. Maç öncesinde stadyumda “Çocukları öldürmeyi durdurun, sivilleri öldürmeyi durdurun” sözlerinin yazılı olduğu bir pankart açıldı. UEFA’nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise “Udine’deki UEFA Süper Kupası’ndan mesaj çok açık ve net. Bir pankart. Bir çağrı” ifadelerine yer verildi.