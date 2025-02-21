UEFA Ülke Puanı Güncel Sıralama Açıklandı

UEFA AVRUPA LİGİ’NDEN SEKİZDE BİR BİLGİ

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçlarının tamamlanmasıyla, temsilcilerimizin Avrupa’daki mücadeleleri ülke puanını doğrudan etkiledi. Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın ardından Anderlecht ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak son 16 turuna isim yazdırdı.

GALATASARAY’IN ELENİŞİ

Galatasaray ise, Hollanda’da 4-1 kaybettiği maç sonrasında sahasında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak Avrupa’ya veda etti. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralaması kesinleşti.

DAVET EDEN ÜLKELERİN PUANLARI

– İngiltere | 97.446

– İtalya | 85.981

– İspanya | 80.846

– Almanya | 77.535

– Fransa | 64.950

– Hollanda | 59.900

– Portekiz | 55.816

– Belçika | 49.400

– Çekya | 41.450

– Türkiye | 40.100

Türkiye, 40.100 puanla 10. sırada yer alıyor, ancak Çekya ile arasındaki fark kapanıyor. Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde yoluna devam ederse, Türkiye’nin puanı artacak ve 9. sırayı alabilir.

ÖNEMLİ KONULARDAN BİRİ

İlk 10’da kalmak, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan takımlar gönderebilmek açısından kritik bir önem taşıyor. Türkiye’nin 9. sıraya yükselmesi, gelecekteki yıllarda Avrupa kupalarına katılacak takım sayısını artırma potansiyeline sahip. Şimdi gözler, Fenerbahçe’nin Avrupa’daki serüveninde!