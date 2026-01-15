Ufuk Özkan Hastaneye Kaldırıldı Sağlık Durumu Kritik

Bir süredir karaciğer yetersizliği ile mücadele eden Ufuk Özkan, önceki akşam hastaneye yatırıldı. 50 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun kritik olduğu ve doktorların acil karaciğer nakli yapılması gerektiğini bildirdiği öğrenildi. Geniş Aile ekibinden arkadaşları Fırat Tanış, Bihter Dinçel ve Bülend Çolak, Özkan’ı hastanede ziyaret etti.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Çok sevilen Geniş Aile dizisinin yanı sıra Zengin Kız Fakir Oğlan, Kalk Gidelim, Aile İşi gibi pek çok projede yer alan Ufuk Özkan, daha önceki aylarda ‘intihar girişimi’ iddiaları ile dikkat çekmişti.