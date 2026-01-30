Ufuk Özkan İçin Donör Bulundu Sağlık Durumu İyileşiyor

İstanbul’daki özel bir hastanede tedavi gören Ufuk Özkan’ın sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulunuldu. Organ Naki Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak ve Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık, basın mensuplarına verdikleri bilgilerle Özkan’ın gerek sağlık değerlerinin iyileştiği gerekse beklenilen donörün tespit edildiği bilgisini paylaştı. Prof. Dr. Yaprak, Ufuk Özkan’a uygulanan tıbbi tedavinin başarıyla sonuçlandığını belirterek, “Ufuk Bey hastanemize yattığında karaciğer yetmezliği skoru (MELD) 22 seviyesindeydi. Uyguladığımız tıbbi tedavilerle genel durumunda belirgin bir iyileşme sağladık ve bu skoru 22’den 14’e düşürmeyi başardık” şeklinde konuştu.

DONÖR AÇIKLANDI

Prof. Dr. Yaprak, tedavi süreciyle birlikte yürütülen canlı donör arayışının başarılı sonuçlandığını ifade etti. Özkan’ın donörünün, kendi sektöründen bir arkadaşı olduğunu dile getiren Yaprak, “Eski çalışma arkadaşları arasından aday olan ilk kişi kamera asistanı Salih Kıvırcık. Kendisiyle daha önce bir dizide birlikte çalışmışlar. Yapılan testler sonucunda anatomik olarak uygun bulundu ve etik kurul onayını aldı. Önümüzdeki günlerde nakil operasyonunu planlıyoruz” dedi.

YASAL SÜREÇ TAMAMLANDI

Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ise, “En uygun donör adayı olan Salih Kıvırcık’ın yasal onay süreçleri tamamlandı. Hem alıcımız Ufuk Özkan hem de vericimiz Salih Bey ile başarılı bir operasyon için hazırlıklarımıza başladık” şeklinde konuştu.

