Ufuk Özkan’ın Organ Nakli Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Türkiye’nin tanınan ismi Ufuk Özkan, bir süredir karşılaştığı hastalığın en zorlu aşamasını geride bıraktı. Karaciğer yetmezliği tanısıyla tedavi edilen ünlü sanatçı, tecrübeli bir cerrahi ekip tarafından Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nde tedavi edilmekteydi. Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek liderliğindeki uzmanlar, operasyon sonrası sanatçının sağlık durumu ile ilgili sevindirici açıklamalarda bulundu.

GECEYİ YOĞUN BAKIMDA GEÇİRECEK

Operasyonun planlandığı şekilde başarılı bir şekilde sonuçlandığını belirten Prof. Dr. Onur Yaprak, “Türkiye’nin dört gözle beklediği ameliyatı bugün gerçekleştirdik. Ameliyat sırasında beklenmeyen herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Hastamız bu geceyi yoğun bakımda geçirecek. Yarın uyandırma aşamasını deneyeceğiz. Her şey yolunda giderse yüksek ihtimalle yarın ekstübe etmeyi planlıyoruz. Normal şartlarda yoğun bakımda kalış süresi bir ya da iki gün oluyor. Hastanede yatış süresi ise genellikle iki ila üç hafta arasında değişiyor” şeklinde konuştu.

SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİK

Prof. Yaprak, yaklaşık üç yıldır Ufuk Özkan’ın sağlık durumunu dikkatle izlediklerini ifade ederek, “Bu süreçte kendisinin ne kadar çok sevildiğini hem bizlere hem de ailesine ulaşan mesajlar sayesinde yakından hissettik. Ameliyat sürecinde dualarıyla yanımızda olan tüm sevenlerine teşekkür ediyoruz. Dualarını çok yakınımızda hissederek bu süreci yürüttük. Onlar da iyi ki varlar. Sevenlerinin gözü aydın olsun” dedi.

AMELİYAT 11 SAAT SÜRDÜ

Prof. Dr. Murat Dayangaç, “Tüm cerrahi ekibimizle birlikte hem verici hem de alıcı ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Zorlu bir ameliyattı. Yaklaşık 10–11 saat süren yorucu bir operasyon oldu. Anestezi süreci ve cerrahi aşamalarla birlikte uzun sürmesini beklediğimiz bir ameliyattı, çünkü hastamız daha önce cerrahi işlemler geçirmişti. Ancak tüm süreci son derece başarılı biçimde tamamladık ve sonuçtan oldukça mutluyuz” şeklinde açıklama yaptı.

OLUMSUZLUK YOK

Bugün yapılan ameliyatın başarıyla gerçekleştiğini belirten Doç. Dr. Cenk Şimşek, “Hastamızı şimdi yoğun bakıma alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yakın takibine devam edeceğiz. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor” sözleriyle durumu özetledi.