Ufuk Özkan’ın Sağlık Durumuna İlişkin Son Gelişmeler Açıklandı

İstanbul’da özel bir hastanede tedavi gören Ufuk Özkan’ın sağlık durumu hakkında hazırlanan açıklamalar, pek çok uzman ve oyuncunun kardeşi tarafından basın toplantısıyla duyuruldu.

TEDAVİ SÜRECİ 2023 YILINDA BAŞLADI

Prof. Dr. Onur Yaprak, Ufuk Özkan’ın ilk başvurusu için Temmuz 2023 tarihini işaret ederek, siroz ve karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye yatırıldığını, burada 14 gün boyunca tetkik ve tedavi sürecinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Yaprak, genel durumunun iyileşmesi ve karaciğer nakli ihtiyacının olmaması dolayısıyla taburcu edildiğini belirtti.

Yaprak, Ufuk Özkan’ın 2024 yılında yeniden hastalandığını ve bir hafta boyunca tedavi altında kaldığını aktararak, “2025 yılına gelindiğinde, ağustos ayında 20 günlük yeni bir yatış süreci yaşanmış, bu dönemde yapılan çekinceler neticesinde karaciğer naklinin zaruri olduğu karara varılmıştır” dedi. Ayrıca, donör arayışında gereken kriterlerin Özkan’a detaylı anlatıldığını, tedavi sürecinin planlandığını ve takibin aksatılmaması gerektiği konusunda bilgilendirildiğini vurguladı.

Prof. Dr. Onur Yaprak, Ufuk Özkan’ın 10 Ocak 2026 tarihinde daha kritik bir sağlık durumu ile tekrar hastaneye başvurduğunu belirtirken, acilen tedavi sürecinin başlatıldığını ifade etti. Yapılan incelemeler sonucunda karaciğer yetmezliğine işaret eden MELD puanının 22 olarak tespit edildiğini ve uygun bir canlı verici bulunduğunda hazırlıkların yapılacağına dair bilgilendirme yapıldığını aktardı. Özkan’ın ailesinin donör olabilmek için geniş bir başvuru yaptığını, gerekli anatomik ön değerlendirmesi uygun üç verici adayının bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Onur Yaprak, donör arayışı sürerken Ufuk Özkan’ın sağlık durumunda olumlu gelişmeler yaşandığını belirterek, “Başvuru anında 22 olan karaciğer yetmezlik puanı, nakil için kritik olan 15’in altına düşerek 14 olarak kaydedilmiştir. Ancak bu iyileşme, karaciğer naklinin ertelenebileceği anlamına gelmemektedir” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, yoğun ziyaretçi trafiğinden ötürü Özkan’da influenza A enfeksiyonu geliştiğini ancak belirtilerinin azaldığını belirtti ve oyuncunun durumunun iyi olduğunu vurguladı.

Ufuk Özkan’ın ağabeyi, oyuncu Umut Özkan, tedavi sürecinin devam ettiğine dikkat çekerek, “İnşallah hayırlısıyla ameliyat olur ve tekrar sahnelere döner diye umuyoruz” şeklinde ifadelerini sonlandırdı.