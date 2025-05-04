Uğurcan Çakır’dan Kötü Haber Geldi!

MAÇ ÖNCESİ UĞURCAN ÇAKIR’IN DURUMU

Trabzonspor, Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek. Bordo-Mavililer’de, bu zorlu karşılaşma öncesi kaptan Uğurcan Çakır’ın durumu merak konusu. Oynama ihtimali oldukça düşük olan Fırtına’nın 1 numarası, ağrıları nedeniyle hafta boyunca antrenmanlara katılmadı. Bugün kendisini deneyecek olan başarılı file bekçisinin, yarınki Kasımpaşa karşılaşmasında forma giymesi zor görünüyor.

TEKNİK DİREKTÖRÜN RİSKE GİRMEME KARARI

Teknik direktör Fatih Tekke, 10 Mayıs’ta ve 14 Mayıs’ta oynanacak Galatasaray ile üst üste derbiler öncesi kaptanını riske etmeyi düşünmüyor. Ayrıca, Savic de Kasımpaşa maçında dinlendirilecek. Trabzonspor, yarın akşam İstanbul’da Kasımpaşa’yı yenerek ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı planlıyor.

KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Ceza sınırında olan 4 isim ise dikkat çekiyor. Bu oyuncular Uğurcan Çakır, Savic, Visca ve Ozan Tufan. Teknik heyet, bu oyuncuları kart görmemeleri konusunda özellikle uyarıyor; 10 Mayıs’ta Papara Park’ta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi kırmızı kart konusunda dikkatli olunması isteniyor. Bunun yanı sıra, Folcarelli ve Draguş’un sakatlıkları nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giymeyecekleri bilgisi de verildi.