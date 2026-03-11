Uğurcan Çakır Liverpool’a Geçit Vermedi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nun ilk maçında sahasında Liverpool’u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 18 Mart Çarşamba günü Türkiye saati ile 23.00’te Anfield Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

GOL İZNİ YOK

Galatasaray’ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, Liverpool karşısında oynanan maçlarda geçit vermedi. Lig aşamasında oynadığı karşılaşmada 4 isabetli şutta gole izin vermeyen Uğurcan, son 16 turu ilk maçında ise 6 isabetli şutta rakip takımın gol atmasına engel oldu. İngiliz ekibi, bu karşılaşmada 1.28 xG oranı yakalamasına rağmen Uğurcan Çakır engelini aşamadı.

İNANDIK GALİBİYETE

Galatasaraylı kaleci Uğurcan Çakır, maçın ardından yaptığı açıklamada, “İnandık burada galibiyete. Taraftarımız harikaydı, bizi çok iyi desteklediler. 1-0’da olsa galip ayrılmayı bildik. Şimdi önümüzde Başakşehir maçı var ve ardından Liverpool’a gideceğiz. İlk önce bu maçı unutup Başakşehir maçına hazırlanacağız. O maçtan da galibiyetle ayrılıp inşallah daha sonra Liverpool’da da turu geçen taraf oluruz” şeklinde konuştu.

ÇOK ÇALIŞIYORUM!

Uğurcan Çakır, yaptığı 7 kurtarışla ilgili düşüncelerini paylaşarak, “Bireysel olarak çok çalışıyorum. Zaten kendime güveniyordum. Ama yetenek çalışmadan olmuyor, çok çalışıyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte bu başarıları elde ediyorum” ifadelerini kullandı.

OSIMHEN ÇOK ÖNEMLİ

Uğurcan Çakır, taraftarların hazırladığı koreografiden etkilendiğini belirterek, “Futbolcular olarak duygulandık. Çok güzeldi. Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. Osimhen bizim için çok önemli bir oyuncu, iyi bir insan. Her zaman takım için mücadele ediyor. Onu mutlu görmek bizi de mutlu etti. Taraftara çok teşekkür ediyoruz. Bizi desteklemeye devam etsinler. Onların sayesinde böyle büyük takımlara karşı galibiyetler alıyoruz” dedi.